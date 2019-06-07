Мир

В Дубае разбился автобус с туристами: много погибших и раненых

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) автобус с туристами попал в аварию после того, как водитетель по ошибке заехал на дорогу, где движение такого вида транспорта запрещено.

Автобус с номерами Омана врезался в нависавшую над дорогой вывеску, предупреждающую водителей о максимальной высоте траспортных средств. Вывеска разбила окно, вспоров левую сторону машины.

В салоне было более 30 пассажиров разных национальностей. Как сообщает Gulf News, погибли по меньшей мере 17 человек (из них восемь — граждане Индии). Еще девять туристов получили ранения.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В Италии разбился автобус с российскими туристами.

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