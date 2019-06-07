Создатель Telegram отказался от еды ради "ясности мышления" и новых идей

Мир

Известный российский программист, создатель сервисов ВКонтакте и Telegram Павел Дуров, который является гражданином Великобритании, уже шесть дней пьет только воду, заявляя, что «нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления».

Об этом Дуров пишет в своем Telegram, рассказывая, что является большим сторонником самоограничения и что последние 15 лет он не употребляет алкоголь, кофеин, мясо, фаст-фуд и не пьет таблетки. После мая, в котором Дуров ограничивался только рыбой и морепродуктами, в июне он решил попробовать что-то «более радикальное»: «Последние шесть дней я пил только воду и чувствую себя прекрасно. Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, я также многое сделал для управления продуктами».

Программист понимает, что потеряет мышечную массу, но верит в то, что к нему во время поста придут новые идеи, что будет «полезно для миллионов пользователей Telegram». Именно это он назвал своим «приоритетом номер один». Также Павел Дуров рассказал, что год назад он исключил из своего рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, чтобы «добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины».

Еще одной техникой для усиления силы воли он назвал «плавание в ледяной воде каждую зиму в Финляндии или Швейцарии». «Если вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью оставаться в озере с тонким слоем льда на поверхности в течение нескольких минут, у вас меньше шансов откладывать, когда дело доходит до скучного, но необходимого проекта», — пишет Павел Дуров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России популярный интернет-сервис Tinder, предназначенный для романтических знакомств, попал под контроль власти — Роскомнадзор внес его в реестр организаторов распространения информации. Это накладывает на мобильную платформу обязательства делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и перепиской.

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