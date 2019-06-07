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Фанат «Ливерпуля» тайно погулял на вечеринке команды после триумфа в Лиге чемпионов (видео)
Один из болельщиков «Ливерпуля» Роджер Бойд вместе с приятелями прилетел в Мадрид на финальный поединок Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», но из-за проблем с билетами на трибуны стадиона «Ванда Метрополитано» не попал. Как оказалось, уже после игры на парня ждала моральная компенсация. Да еще какая! Роджер жил в одном отеле с подопечными Юргена Клоппа и случайно попал на вечеринку по поводу завоевания трофея.
Когда болельщик вышел из своего номера, то заметил, что игроки «Ливерпуля» куда-то направляются вместе и последовал за ними, оказавшись на… закрытой клубной вечеринке. Почти два часа парень не вынимал руку из кармана, чтобы охрана не заметила отсутствия у него специального браслета. Однако позже секьюрити таки разоблачили фаната и заставили покинуть мероприятие.
Впрочем, Роджеру вполне хватило двух часов, чтобы сфотографироваться с футболистами и легендами «Ливерпуля», а заодно отпраздновать победу вместе с кумирами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал полуголую модель, выбежавшую на поле в финале Лиги чемпионов.
Фото Twitter ФК «Ливерпуль»
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