Фанат «Ливерпуля» тайно погулял на вечеринке команды после триумфа в Лиге чемпионов (видео)

Спорт

Один из болельщиков «Ливерпуля» Роджер Бойд вместе с приятелями прилетел в Мадрид на финальный поединок Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», но из-за проблем с билетами на трибуны стадиона «Ванда Метрополитано» не попал. Как оказалось, уже после игры на парня ждала моральная компенсация. Да еще какая! Роджер жил в одном отеле с подопечными Юргена Клоппа и случайно попал на вечеринку по поводу завоевания трофея.

Когда болельщик вышел из своего номера, то заметил, что игроки «Ливерпуля» куда-то направляются вместе и последовал за ними, оказавшись на… закрытой клубной вечеринке. Почти два часа парень не вынимал руку из кармана, чтобы охрана не заметила отсутствия у него специального браслета. Однако позже секьюрити таки разоблачили фаната и заставили покинуть мероприятие.

Впрочем, Роджеру вполне хватило двух часов, чтобы сфотографироваться с футболистами и легендами «Ливерпуля», а заодно отпраздновать победу вместе с кумирами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал полуголую модель, выбежавшую на поле в финале Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Ливерпуль»

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