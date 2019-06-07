Скандальный нардеп Барна спасся бегством после провокационного вопроса журналиста (видео)

Политика

Скандальный народный депутат Олег Барна, чтобы не отвечать на неудобные вопросы журналиста, просто поспешно ушел из студии. Инцидент случился вечером 6 июня в эфире программы «Мокриком по живому» на телеканале «Громадське».

Ведущий Даниил Мокрик пытался выяснить у депутата его отношение к инциденту с журналистом в кулуарах Верховной Рады. Парламентария спросили: не считает ли он, что нецензурная ругань в адрес журналиста существенно снизила культурную планку в диалоге власти и СМИ и запустила цепочку событий, итогом которой стал запрос общества на новых политиков, без опыта во власти.

Комментировать стычку с журналистом «1+1» Игорем Колтуновым Барна отказался. Он настаивал на том, что журналиста, подошедшего в кулуарах без камеры и микрофона, не стоит рассматривать как представителя СМИ. На предложение вместе посмотреть запись этого инцидента Барна отреагировал резко.

«Потом покажете, но без меня», — заявил депутат и покинул студию.

Напомним, инцидент с оскорблением журналиста случился осенью 2018 года. Колтунов упрекнул депутата Барну в «кнопкодавстве», а тот обматерил журналиста. Позднее Барна просил лишить Колтунова аккредитации в Раде.

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