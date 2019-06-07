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Политика

Скандальный нардеп Барна спасся бегством после провокационного вопроса журналиста (видео)

13:23 7 июня 2019 477
барна
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальный народный депутат Олег Барна, чтобы не отвечать на неудобные вопросы журналиста, просто поспешно ушел из студии. Инцидент случился вечером 6 июня в эфире программы «Мокриком по живому» на телеканале «Громадське».

Ведущий Даниил Мокрик пытался выяснить у депутата его отношение к инциденту с журналистом в кулуарах Верховной Рады. Парламентария спросили: не считает ли он, что нецензурная ругань в адрес журналиста существенно снизила культурную планку в диалоге власти и СМИ и запустила цепочку событий, итогом которой стал запрос общества на новых политиков, без опыта во власти.

Комментировать стычку с журналистом «1+1» Игорем Колтуновым Барна отказался. Он настаивал на том, что журналиста, подошедшего в кулуарах без камеры и микрофона, не стоит рассматривать как представителя СМИ. На предложение вместе посмотреть запись этого инцидента Барна отреагировал резко.

«Потом покажете, но без меня», — заявил депутат и покинул студию.

Напомним, инцидент с оскорблением журналиста случился осенью 2018 года. Колтунов упрекнул депутата Барну в «кнопкодавстве», а тот обматерил журналиста. Позднее Барна просил лишить Колтунова аккредитации в Раде.

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