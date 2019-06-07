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Шавуот — один из главных еврейских праздников: что нельзя делать в этот день

С заходом солнца 8 июня у иудеев начинается Шавуот — праздник дарования Торы. Шавуот (праздник недель), наряду с Песахом и Суккотом, входит в число главных иудейских праздников, связанных с центральными событиями еврейской истории. Для определения его даты от второго дня Песаха отсчитываются семь недель (шева-шавуот).

В Израиле Шавуот празднуется один день — 6 сивана, вне Израиля — два (в нынешнем году эта дата соответствует 9−10 июня). Именно 6 севана в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н. э.) произошло великое событие в жизни еврейского народа, получившее название Синайское Откровение: на 50-й день после исхода евреев из Египта на горе Синай Творец даровал им Тору и десять заповедей. Потому Шавуот называют праздником дарования Торы. Есть и другое объяснение этого названия — от слова «швуот» (клятва): народ Израиля дал обет быть верным своему Небесному Отцу, свято хранить Тору и соблюдать ее законы. А Всевышний поклялся, что не заменит избранный народ ни на какой другой.

Еще Шавуот называют праздником жатвы и первых плодов (в Израиле как раз дозревают упомянутые в Торе пшеница, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики). Поэтому в этот день в синагоги принято приносить по две халы, испеченные из муки первого обмолота пшеницы, и лучшие плоды нового урожая.

К этому празднику принято украшать синагоги и дома различными листьями, травами и цветами, которые собирают заранее специально для этого.

По обычаю первую ночь праздника проводят за изучением Торы. Этот обычай называется Тикун, что в дословном переводе означает «исправление (мира)». Так иудеи пытаются исправить упущение предков, которые у горы Синай уснули, и Всевышнему пришлось разбудить их, чтобы они приняли Тору. Существует распорядок занятий на всю эту ночь: здесь и изучение письменной и устной Торы, чтение отрывков из главной книги Каббалы Зогар и изучение заповедей. Считается, что тот, кто вообще не ложиться спать в ночь Шавуот, сможет спокойно высыпаться в остальные ночи в течение всего года и с ним ничего не случится.

В давние времена было принято именно в Шавуот начинать учить Торе маленьких детей. Для этого их рано утром приводили в синагогу. Существовало несколько способов заинтересовать малышей учебой. Например, пекли медовый торт, на котором писали стихи из Торы, и после окончания урока этот торт отдавали детям на съедение.

В синагогах во время утренней молитвы читают также главу Торы, в которой говорится о ее даровании, и Десять заповедей. Причем на эти чтения принято приходить всей семьей, с детьми, даже грудными.

В дни Шавуот нельзя делать никакой работы, кроме приготовления пищи и перенесения огня.

Категорически запрещено поститься. Уже вечером с наступлением праздника принято устраивать трапезу. За праздничным столом собираются и днем. Главная еда — молочные продукты и мед. Это йогурты, разные виды сыров, творог и приготовленные из них блюда: например, вареники или блинчики с творогом, коврижки на меду и т. д.

Есть несколько объяснений, почему в Шавуот положено готовить блюда из молочных продуктов. Это делается в память о тех временах, когда вместе с Торой евреи получили и законы о разрешенной и запрещенной пище. Вся их посуда по этим законам оказалась непригодной для использования, и, пока они не привели ее в нужное состояние, пришлось есть только молочную пищу. Кроме того, вспоминается и то, что найденный 6 сивана в реке младенец Моисей отказался сосать молоко кормилицы-нееврейки. Еще в дни праздника едят мед и молочную пищу в знак того, что Тора для евреев так же сладка и приятна, как эти продукты. А еще одно из названий горы Синай, которая бела, как головка сыра, созвучно с самим словом сыр. Учитывается и то, что в самой Торе Израиль назван «страной, текущей молоком и медом».

Едят в этот праздник и мясные продукты — с интервалом в час после молочного стола заново сервируют стол для мясных блюд. Все делается с соблюдением законов, разделяющих мясные и молочные продукты. Во время трапезы обязательны две буханки хлеба, отдельно для молочных и для мясных блюд — в память о двух хлебах, которые приносились в Храм в Шавуот.

На второй день праздника читается поминальная молитва Изкор. Согласно обычаю, во время произнесения этой молитвы тот, у кого живы оба родителя, должен выйти из зала синагоги. Тот, у кого один из родителей умер менее года назад, остается в синагоге, но не произносит за него Изкор.

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