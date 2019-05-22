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У Зеленского отреагировали на отказ Рады поддержать его предложение о выборах
Советник и представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, комментируя сегодняшнее заседание парламента по изменению избирательного законодательства, когда президентский законопроект даже не был включен в повестку дня, отметил, что выборы могут пройти и по старому закону.
«Если Верховная Рада не изменит закон о выборах, то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятием законов», — сказал он журналистам в кулуарах парламента.
При этом Стефанчук заявил, что команда нынешнего гаранта имеет несколько планов по дальнейшему развитию событий.
«У нас есть несколько планов, но они зависят от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С, которые у нас есть», — уточнил Стефанчук.
Напомним, сегодня спикер Андрей Парубий закрыл заседание Рады и депутаты разошлись до 28 мая.
Как сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский настаивает на проведении внеочередных выборов Верховную Раду Украины 21 июля. О роспуске парламента он заявил во время своей инаугурационной речи.
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