Политика

К Оппоблоку присоединились еще четыре партии

Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам» объединились перед парламентскими выборами. Об этом в Facebook написал замглавы фракции «Оппоблока» Александр Вилкул.

«Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», — написал он и пообещал провести «реальную» децентрализацию и отменить «антинародные реформы».

Вилкул уверен, что реализовать это партии могут только вместе.

Напомним, на днях на объединительном съезде партии «Доверяй делам» главой политсилы был избран мэра Харькова Геннадий Кернес, сопредседателем — мэр Одессы Геннадий Труханов. Партию «Наши» возглавляет нардеп Евгений Мураев, «Возрождение» — нардеп Виктор Бондарь. Фактическим лидером «Партии мира и развития», к которому примкнули вышеназванные политсилы, является бывший член Партии регионов, экс-парламентарий Борис Колесников.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сформировала предвыборный список на предстоящие парламентские выборы. В нем оказалась фамилия бывшего мэра Славянска (Донецкая область) Нелли Штепы, которая призывала Путина весной 2014 года начать вторжение России на Донбасс. Она намерена баллотироваться в парламент по списку «Оппозиционной платформы», который возглавляют Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук. Также в списке значится фамилия главы Соцпартии Украины и бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова Ильи Кивы.

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