Украина

Гройсман представил свою партию: с кем премьер идет на выборы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который заявил об участии со своей политсилой в досрочных выборах в Верховную Раду, рассказал, кто войдет в первую десятку партийного списка.

В топ-10 вошли: министр образования и науки Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова, министр Кабинета министров Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты («Народный фронт») Андрей Тетерук и Виктор Еленский, а также экс-замглавы Администрации президента (при Петре Порошенко) Сергей Марченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в предвыборный список, сформированный «Оппозиционным блоком» попала экс-мэр Славянска (Донецкая область) Нелли Штепа, которой в Украине инкриминировали посягательство на территориальную целостность страны.

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