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Гройсман пойдет на выборы без Порошенко: премьер сделал заявление
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался от предложения пятого президента Украины Петра Порошенко идти на парламентские выборы в составе одной политической силы. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
«Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные», — заявил глава правительства.
По словам Гройсмана, его партия «Украинская стратегия» будет формироваться из молодых людей, которые уже имеют определенный опыт.
«Я имею четкий взгляд на то, что может сделать украинцев и Украину сильнее. Эти шаги должны быть реализованы. Для меня важно попросить мандат доверия у людей. И важно, чтобы люди не просто поверили, а никогда о своем выборе не пожалели. Я буду баллотироваться в парламент со своей командой людей, которые молоды и имеют опыт, который проверен на практике», — подчеркнул он.
Как писали «ФАКТЫ», партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, под названием «Европейская Солидарность» («ЕС»).
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