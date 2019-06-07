Происшествия

В СБУ назвали заказчика теракта в Запорожье и рассказали подробности (фото)

В Службе безопасности Украины рассказали подробности спецоперации в Запорожье, где был предотвращен мощный теракт в густонаселенном районе города.

В СБУ уточнили, что заказчиком теракта, который должен был повлечь за собой многочисленные жертвы и дестабилизацию ситуации в обществе, выступало так называемое «МГБ ДНР». Исполнителем назначили жителя оккупированный районов Донецкой области, которого сотрудники украинской спецслужбы контролировали с момента пересечения им линии разграничения.

Также сообщается, что возле детской площадки планировали заложить взрывчатку (мощностью полтора килограмма пластида), которая приводилась в действие с помощью мобильного телефона. Взрывное устройство было загодя приведено в нерабочее состояние. Однако для обеспечения полной безопасности рано утром жители близлежащих домов были эвакуированы.

Весь процесс установления взрывного устройства спецслужба фиксирована на фото и видео. Не увидев в новостях сообщений о взрыве и жертвах, злоумышленник вернулся к месту закладки взрывчатки, где и был задержан СБУ. Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании подрывнику меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ предотвратила теракт на арсенале Вооруженных Сил Украины — спецслужбы России планировали подослать диверсанта на военные склады, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.



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