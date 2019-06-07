Взрывное устройство возле детской площадки: в Запорожье предотвращен крупный теракт (видео)

Украина

В Запорожье мужчина, приехавший из оккупированного Донецка, заложил взрывчатку в мусорный бак, расположенный рядом с детской площадкой, но был задержан СБУ. Ранее СБУ предотвратила теракт на арсенале Вооруженных Сил Украины.

Сотрудники спецслужбы знали о готовящемся в Запорожье взрыве и «вели» злоумышленника. Чтобы избежать трагедии, взрывчатку скрытно привели в нерабочее состояние и продолжили слежку за мужчиной.

Сотрудники СБУ зафиксировали на фото и видео процесс ее установки в мусорном баке. Заложив взрывчатку, житель Донецка отправился по месту временного жительства в Запорожье. Не услышав в новостях сообщений о ЧП, он вернулся обратно, где и был задержан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ нашла «крота» ФСБ, готовившего убийство сотрудников украинской спецслужбы. Агентом оказался бывший украинский военный





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