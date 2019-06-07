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Боевики «ДНР» устроили ад обладателям украинских ID-паспортов: что происходит
Граждане Украины, получившие удостоверение личности нового образца в виде пластиковой карты (ID-паспорт), при въезде на оккупированные территории столкнулись с такой проблемой, как необходимость «легализации» украинских документов по «местным» правилам. Об этом возмущенные украинцы сообщают в социальных сетях.
«Сегодня у меня в очереди на КПВВ парень, увидев у меня в руках паспорт ID, спрашивал: «А вы его зарегистрировали? Я говорю: «А зачем? Вы что, свою паспорт-книжечку где-то регистрировали?» Он: «Так говорят без регистрации ID у нас в «республике» не действует»..
«Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, мне нужно легализовать ID паспорт Украины. Интересует паспортный стол на Бессарабке (микрорайон в оккупированной Горловке. — Авт.). В какой кабинет обращаться и много ли туда людей? И как там занимать очередь, дома маленький ребенок, не с кем оставить, не хочется долго торчать там. И смогу ли я с уже легализованным паспортом подать документы в автошколу? Заранее спасибо за ответы», — интересуется жительница оккупированной Горловки.
«Легализация», как выяснилось, это получение справки о месте проживания — так называемой «адресной справки». Однако, чтобы получить ее, жителю ОРДО нужно принести с собой и паспорт, и справку о получении идентификационного кода, и две справки из ЖЭКа — формы «А» и «Б», домовую книгу, если гражданин проживает в доме, и еще фото на документ. И, разумеется, документы на украинском языке придется перевести на русский и нотариально заверить, что будет теперь немало стоить. И за всем этим еще придется выстоять в очереди не один день.
«Нас сделали иностранцами в своей стране! Сначала заставили переводить свидетельства о рождении детей, а теперь и паспорта! Вынуждают людей получать „паспорта Дыры“. На КПВВ уже предупреждают, что без них детей выпускать из ОРДО не будут», — возмущаются родители-дончане.
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