Украина

Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее — USAID

В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине необходимо вводить своевременно. Такую позицию представители агентства озвучили на рабочем совещании энергетической отрасли «Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения», посвященному запуску рынка с 1 июля 2019 года.

На мероприятии присутствовали представители регулятора (НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине. Крассимир Канев, старший экономист по вопросам энергетики USAID, оценивая степень подготовки рынка к запуску заявил: «Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка — невозможен».

Участники встречи считают, что рынок позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике.

«Заявления, что нет конкуренции — не верно. Конкуренция есть уже сейчас», — отметил Крассимир Канев.

По его словам, рынок сегментирован, и в каждом сегменте уже есть конкуренция.

«Когда начнется импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы на рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские — уже будут уметь работать и конкурировать», — подчеркнул Канев.

Представитель USAID сделал прогноз, что в будущем цены на электроэнергию упадут, и причиной снижения цен будет как раз конкуренция, поэтому рынок необходимо вводить как можно скорее.

«Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить — глубоко ошибается. Рынок нужно вводить как можно скорее», — уверен эксперт.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой наша страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 июня Кабинет министров Украины принял постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter