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В жару лучше отказаться от жирной пищи: как надо питаться летом

Увлекаться мясной и жирной пищей, которая помогает организму согреться, в жару нельзя, говорят специалисты. Летом лучше отдать предпочтение рыбе и морепродуктам, овощам, фруктам и ягодам. А чтобы избежать обезвоживания, следует пить много воды — более двух с половиной литров в день. Кстати, некоторые продукты помогают организму освежиться. И это не только мороженое и прохладительные напитки.

Продукты, помогающие предотвратить обезвоживание

Свежие огурцы очень освежают, так как на 90 процентов состоят из воды. Также они богаты кальцием, витамином С и минеральными солями. Употреблять овощ можно в любых количествах, но лучше без соли. Добавляйте огурцы в салаты, окрошку.

Киви богат витамином С, укрепляющим иммунитет, а благодаря высокому содержанию кальция помогает предотвратить обезвоживание организма. Этот фрукт позволяет нормализовать сердцебиение и давление.

Клубника — 90 процентов воды. Она стимулирует высвобождение серотонина, который расслабляет организм, улучшает эмоциональное и физическое состояние человека.

Малина, которую уже тоже можно купить, прекрасно утоляет жажду и улучшает пищеварение. Также, как известно, она понижает температуру, что будет полезно в знойный день, и выводит из организма токсины.

Шпинат и другая зелень содержат много витаминов, необходимых организму, и придают любым блюдам свежесть.

Болгарский перец отлично утоляет жажду. Благодаря высокому содержанию витамина С и минеральных солей (калия, кальция, магния, натрия, фосфора, фтора, железа и других) он полезен при анемии и ослабленном иммунитете.

Кабачки, богатые витаминами С и А, а также калием, кальцием, железом, магнием, выводят из организма токсины. Они быстро и надолго утоляют голод. Этот овощ лучше тушить, запекать или отварить в супе.

Кисломолочные продукты. Особенно полезно в летний день пить ряженку, кефир, простоквашу, кумыс или айран, которые утоляют жажду, придают ощущение свежести, а также насыщают организм кальцием.

Зеленый чай — тонизирующий напиток. Он улучшает потоотделение, помогает организму справиться с перегревом, успокаивает нервную систему, нормализует пищеварение. Летом можно пить его едва теплым или охлажденным со льдом.

Мята охлаждает организм. Ее хорошо добавлять как в чай, так и в лимонады, фруктовые салаты, десерты. На ее основе делают популярный напиток мохито.

Как питаться летом

Старайтесь есть понемногу каждые три-четыре часа. Благодаря этому улучшается пищеварение, человек лучше себя чувствует.

Мясо сократите в рационе, а очень жирную пищу лучше исключить, иначе организм будет страдать от перегрева.

Вечером лучше не наедаться. Желательно съесть овощной салат с небольшим кусочком рыбы.

Пейте как можно больше — воду без газа (можно с лимоном), компот (не очень сладкий), морс, разбавленный водой натуральный сок.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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