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"Это просто издевательство": в сети показали огромные очереди на блокпостах вблизи Горловки (видео)
В соцсетях публикуют видео огромной очереди, которая образовалась на блокпосту вблизи оккупированной Гроловки. Людям приходится стоять много часов, чтобы проехать через пункт пропуска боевиков «ДНР».
«12:43. Никитовка, пеших за туалеты, 4 часа в очереди на ДНР, на украинском — 3 минуты. Машин, автобусов очень много. Это в Украину, из Украины машин мало, людей целая сетка», — пишет одна из пользователей.
«Горловка. Мама с 8 утра на блокпосту. Автобусы не пропускают. Говорит, люди на машинах вторые сутки стоят. Такая жара. Уроды. Связи нет вообще. Два слова сказала и все. На всех пунктах пропуска нет такого беспредела, как на Майорске ДНР», — делится впечатлениями другой пользователь.
«Вчера
Отметим, что по подсчетам Пограничной службы Украины, ежедневно линию разграничения пересекает около 30 тысяч гражданских лиц на всех пунктах пропуска. Восемнадцать мирных граждан, в основном пожилые люди, умерли во время пересечения линии фронта с декабря 2018, согласно сводной статистике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в сети была волна возмущения после информации о том, что оккупанты фактически превратили курортный поселок Седово в концлагерь.
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