"Это просто издевательство": в сети показали огромные очереди на блокпостах вблизи Горловки (видео)

Украина

В соцсетях публикуют видео огромной очереди, которая образовалась на блокпосту вблизи оккупированной Гроловки. Людям приходится стоять много часов, чтобы проехать через пункт пропуска боевиков «ДНР».

«12:43. Никитовка, пеших за туалеты, 4 часа в очереди на ДНР, на украинском — 3 минуты. Машин, автобусов очень много. Это в Украину, из Украины машин мало, людей целая сетка», — пишет одна из пользователей.

«Горловка. Мама с 8 утра на блокпосту. Автобусы не пропускают. Говорит, люди на машинах вторые сутки стоят. Такая жара. Уроды. Связи нет вообще. Два слова сказала и все. На всех пунктах пропуска нет такого беспредела, как на Майорске ДНР», — делится впечатлениями другой пользователь.

«Вчера 02.06.19 на днр блокпосту было просто издевательство над людьми, нас держали 4,30 часа и работало только одно окно с одной стороны. На видео вы увидите сколько было людей чтобы только попасть в Горловку, пока люди не начали кричать «Позор и ругаться, очередь не двигалась. Пенсионерам становилось плохо, я молодой и то просто в том загоне больше не выдерживал! Я хочу, чтобы это дошло до всех и что-то менялось в республике, в которой я живу. Этой очереди ни конца ни края не было, на наши возмущения солдаты просто улыбались, ходили кофе, чай пили. У людей вода уже закончилась, негде было купить и попить в том загоне», — добавил еще один пользователь.

Отметим, что по подсчетам Пограничной службы Украины, ежедневно линию разграничения пересекает около 30 тысяч гражданских лиц на всех пунктах пропуска. Восемнадцать мирных граждан, в основном пожилые люди, умерли во время пересечения линии фронта с декабря 2018, согласно сводной статистике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в сети была волна возмущения после информации о том, что оккупанты фактически превратили курортный поселок Седово в концлагерь.

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