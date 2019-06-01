Даже курорт превратили в концлагерь: сеть возмутили фото и видео Седово

Украина

Курортный поселок Седово, который находится в оккупированной части Донецкой области, превращен боевиками в особую зону, попасть в которую можно только по пропуску, через КПП. Об этом говорится в сюжете подконтрольного террористам «ДНР» телеканала «Оплот».

Так, пропуска в Седово выдаются только жителям Новоазовского района, к которому относится поселок. Прочим гражданам для того, чтобы попасть на «главный курорт ДНР» придется отстоять очередь на пункте пропуска и оформить миграционную карту. В прошлом году такие карты вынуждены были оформить 60 тысяч человек, которые посещали Седово.

О том, чем вызвана необходимость такой системы и для чего въезд на курорт должен быть так усложнен, в сюжете сепаратистского телеканала не сообщается. Однако, террористы «ДНР» пообещали в нынешнем году увеличить численность персонала на пунктах пропуска, чтобы сократить очереди.

Известный блогер Денис Казанский написал, что такие ограничения по сути делают из курорта концлагерь.

«Въезд в главный курорт ДНР Седово — только по пропускам и миграционным картам. Через блокпост. Надо же, даже курорт умудрились превратить в концлагерь. Там, куда приходит русский мир, люди должны страдать», — написал он.

«Честно говоря, я -за! пусть страдают!) туда ездят практически одни ватники, невыездные бюджетники и орки, нормальный человек на поедет отдыхать на „курорте“ где в 11.00 вечера ты обязан сидеть дома», — добавил один из пользователей в комментариях к посту.

«Зачем вообще жителям ордло ездить отдыхать?) у них и так не жизнь, а курорт, судя по новостям рашатв», — добавил другой.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в июле у берегов оккупированного поселка Седово море покрывалось зловонной зеленой пенной. Те, кто успел окунуться в позеленевшее море, выходили на берег в позеленевших купальниках. У искупавшихся в этой воде детей вскоре поднялась температура и наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта: боли в животе, рвота.

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