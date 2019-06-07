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В воскресенье римокатолики отмечают Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа
Пятидесятница у христиан западного обряда — День сошествия Святого Духа на апостолов (Pentecoste) — отмечается в седьмое воскресенье после Пасхи. В нынешнем году это 9 июня. Посвящен праздник событию, описанному в Деяниях апостолов. В пятидесятый день после воскрешения Христа, как и обещал Господь, завершая дело спасения людей, на собравшихся в доме на Сионской горе апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. В память об этих огненных языках цвет облачения священников в день Пятидесятницы — красный.
В этот день апостол Петр в своей первой проповеди говорил о том, что Иисус воскрес, что он и есть обещанный пророками Мессия. Его слова произвели на слушателей такое впечатление, что около трех тысяч человек крестились во имя Иисуса Христа, чтобы получить прощение грехов и дар Святого Духа. Поэтому Пятидесятница считается еще и днем рождения христианской Церкви. В прежние времена в навечерие (канун) праздника принято было освящать воду и крестить катехуменов — тех, кто обучался основам христианской веры для принятия крещения, но по какой-то причине не смог сделать это в преддверии Пасхи. Традиция крестить в канун Пятидесятницы взрослых людей сохранилась в римско-католической церкви и поныне.
А в первое воскресенье после Пятидесятницы, в этом году — 16 июня, по правилу, установленному в 1334 году Папой Римским Иоанном XXII, будет праздноваться как самостоятельный праздник День Святой Троицы — Trinity Sunday (в отличие от православной традиции, где празднование Пятидесятницы и дня Святой Троицы совмещено).
Trinity Sunday посвящен прославлению Святой Троицы, раскрывает учение о троичности Бога, но уже без привязки к какому-либо конкретному событию в истории спасения человечества.
Как и в Украине, во всех католических странах принято украшать к Пятидесятнице и Троице дома и храмы ветками деревьев, цветами, травами, поэтому эти дни еще называют зелеными. В Австрии, например, накануне праздников украшают живыми цветами, гирляндами и шелковыми лентами колодцы в деревнях. Во многих австрийских храмах во время праздничной службы через отверстие в крыше выпускают в небо живых голубей или медленно поднимают из чердачного люка голубя, вырезанного из дерева. А во время праздничного завтрака на стол ставят специальную свечу, символизирующую священный огонь, сошедший на апостолов.
Согласно римско-католической традиции, кроме Троицы в цикл Пятидесятницы входят еще несколько торжеств: 23 июня отмечается День Пресвятого Тела и Крови Христовых (Corpus Domini), а завершается цикл праздниками Пресвятого Сердца Иисуса (28 июня) и Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (29 июня).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 6 июня 2019 года православные и грекокатолики отмечали Вознесение Господне. Неделей ранее, 30 мая, Вознесение праздновали римокатолики. Один из главных еврейских праздников Шавуот 8 июня встретили иудеи. А у мусульман 3 июня начался праздник разговения Ураза-байрам.
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