Доллар в Украине продолжает стремительно дешеветь

Деньги

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 — 26,53 гривни за доллар. Так, на 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 26,50 — 26,53 гривни; Евро — 29,99 — 30,02 гривни.

Тем временем, Национальный банк также снизил официальный курс доллара. Так, на 10 июня НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 26,59 гривни, что на 20 копеек меньше, чем официальная стоимость доллара 7 июня. Курс евро на 10 июня установлен Нацбанком на уровне 29, 98 гривни за 1 евро.

В обменниках столицы 7 июня доллар покупают в среднем за 26,45 гривни, а продают за 26,80 гривни. Евро покупают по курсу 29,68, а продают по курсу 30,20.

О том, как дальше будут развиваться события на валютном рынке Украины, читайте в материале «ФАКТОВ»: Доллар и евро продолжили падение: каким будет курс в ближайшее время.

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