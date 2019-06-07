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На поле под Попасной подорвались трактористы
На поле в районе Попасной (Луганская область) во время проведения сельскохозяйственный работ на неустановленном взрывном устройстве подорвались два тракториста. Напомним, летом прошлого года в оккупированной Горловке погибли трое детей, подорвавшись на мине.
О ЧП в Луганской области в Facebook сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко.
Пострадавшие — жители села Троицкое 1993 и 1971 годов рождения, получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Один из них еще и контужен.
Раненые находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.
Клименко уточнил, что в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибло около 300 мирных жителей, еще 600 получили ранения. Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.
Как сообщали «ФАКТЫ», боевики проводят минирование дополнительных участков в своем тылу, что повышает уровень опасности для гражданского населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. От подрывов на минах часто гибнут украинские военные.
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