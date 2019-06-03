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На Донбассе боевики "ДНР"-"ЛНР" подрываются на собственных минах
Командование русско-оккупационных войск продолжает наращивать инженерное оборудование позиций так называемых «армий» «ДНР» и «ЛНР». Особое внимание уделяется укреплению второй линии обороны, где боевики по всему периметру устанавливают минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин.
Поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах.
Как сообщили в украинской разведке, в течение последних трех суток на своих минных полях погибли четыре оккупанта.
В то же время, минирование боевиками дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Значительные потери боевиков на Донбассе недавно подтвердил бывший замполит «ДНР» российский писатель Захар Прилепин.
Как писали «ФАКТЫ», провокации со стороны оккупантов продолжаются. Несколько дней назад на Донбассе группу украинских саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики. При этом один из украинских военнослужащих погиб.
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