Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020

Спорт

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на «Арене Львов» проведет очередной поединок отборочного цикла Евро-2020 против 86-й команды рейтинга ФИФА Люксембурга («желто-синие» — на 27-й позиции).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ЛЮКСЕМБУРГ

На старте квалификации чемпионата Европы команда Андрея Шевченко сыграла в гостях вничью с Португалией (0:0), лишь благодаря автоголу соперника на 93-й минуте выездного матча вырвала победу у Люксембурга (2:1) и разгромила 7 июня на «Арене Львов» сборную Сербии (5:0).

Что же касается парней Люка Хольца, то они на своем поле сломили сопротивление Литвы (2:1), уступили в Люксембурге Украине (1:2), а также сыграли с литовцами вничью в Вильнюсе (1:1).

Кстати, в 17 поединках, проведенных в прежние годы на двух стадионах Львова («Украина» и «Арена Львов»), украинская сборная не потерпела ни одного поражения — 15 побед и две ничьи (разница забитых и пропущенных мячей — 43:9!).

В прямой телетрансляции встречу Украина — Люксембург 10 июня покажут каналы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий матч, а после его окончания проанализируют итог противостояния команд Андрея Шевченко и Люка Хольца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины забила во Львове пять безответных мячей в ворота команды Сербии.

Фото ffu.ua



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