Потасовка в Киеве: активисты пытались помешать рейдерскому захвату кинотеатра (видео)

Происшествия

Муниципальная стража вытолкала из помещения кинотеатра «Киев» активистов, протестовавших против того, что они считают захватом исторического здания. В ответ протестующие перекрыли дорогу. Об этом сообщает «Громадське».

«Согласно информации, сотрудники муниципальной стражи силой вытолкали людей из помещения кинотеатра. Однако, по словам очевидца, после этого внутри остались заблокированными около десяти человек, в частности, работники кинотеатра и активисты. Позже стало известно, что муниципальная стража вытеснила всех, кто оставался в кинотеатре», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на месте присутствовали работники правоохранительных органов, которые не вмешивались в ситуацию.

В полиции информацию не прокомментировали.

В свою очередь, издание «Хмарочос» сообщает, что после того, как их вытолкали из кинотеатра, активисты перекрыли улицу Большая Васильковская возле станции метро «Льва Толстого». Всего там собралось около 300 человек. Активисты утверждают, что пришли, чтобы не допустить «рейдерского захвата» здания.

Напомним, Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра «Киев» в аренду ООО «Культурный центр» Кинотеатр «Киев» 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.

В начале 2019 стало известно, что Культурному центру «Кинотеатр Киев» не продлили договор аренды и объявили новый конкурс. В январе директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь сообщил, что будет проведен тендер по поиску нового арендатора. В то же время дирекция кинотеатра обращалась за помощью к СМИ и общественности, чтобы не допустить прекращения работы заведения.

16 мая 2019 года работники ООО «Культурный центр» Кинотеатр «Киев» заявили, что будут отстаивать свои права в суде. 7 июня администрация кинотеатра «Киев» заявила о попытке рейдерского захвата. В ответ в КГГА пояснили, что проводят инвентаризацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском метро пассажиры устроили кровавую драку прямо в вагоне, в Сеть попало жуткое видео.

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