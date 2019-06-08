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Подругу Меган Маркл затравили за откровенное фото без блузки (фото)

Индийская актриса и модель Приянка Чопра, известная своей дружбой с герцогиней Сассеской Меган Маркл, была раскритикована пользователями сети за фото для обложки журнала InStyle. Об этом пишет Times of India.

Сообщается, что Чопра снялась в традиционной индийской женской одежде — сари, однако не надела под него блузку, таким образом оставив спину открытой.

«Этот наряд олицетворяет для меня элегантность, женственность и силу. Мне нравится, как я себя ощущаю в нем», — поделилась актриса в Instagram.

Многие пользователи сети осудили актрису за слишком откровенный, по их мнению, внешний вид.

«Вульгарность в крайней степени», — оценил фото один из комментаторов. «Она и была дешевкой, а сейчас и подавно», — писал другой. «Одета, как проститутка, и ведет себя соответственно», — возмущался Sumadhuri.shetty.

Некоторые встали на защиту Чопры. «Ты прекрасна! А завистники всегда будут», — поддерживала модель Aishakauthari. «Спасибо, что помогаешь распространять индийскую культуру по всему миру!» — благодарил девушку другой пользователь.

Напомним, что Чопра — индийская актриса и модель, победительница конкурса «Мисс мира 2000». Она замужем за актером Ником Джонасом

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, почему Меган Маркл пропустила свадьбу близкой подруги Приянки Чопры.

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