Мир

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули

Сотрудники Свердловского УМВД пресекли сходку представителей криминального мира, собравшихся почтить память ушедшего в мир иной «смотрящего» за регионом азербайджанца Гульахмеда Султанова по кличке Вагиф Камышловский, пишет Ura.ru.

Сообщается, что похороны 67-летнего Камышловского, которого называли представителем «вора в законе» Лота Гули на Урале, прошли в среду в Екатеринбурге.

Султанов долгое время болел и отошел от дел. Почтить его память собрались авторитеты со всего Свердловского и соседних регионов. Поминки состоялись в кафе «Комфорт» на Уралмаше.

Однако посидели гости недолго: около восьми вечера в заведение ворвались сотрудники УБОПа и вместе с ОМОНом задержали несколько десятков человек,

Свердловская полиция сообщила, что в отделение попали около 30 человек. Сейчас оперуполномоченные устанавливают личности задержанных и выясняют их цели.

«Представители криминального мира и приближенные к ним должны знать и помнить, что на Среднем Урале есть только одна сила, которая обеспечивает спокойствие и правопорядок на вверенной территории — это МВД, ФСБ, Росгвардия и СК», — подчеркнул глава прессслужбы ГУМВД по региону.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи со смертью Вагифа Камышловского в Свердловской области ожидают назначение нового «смотрящего». В числе кандидатов на этот пост — Гия Акоев по кличке Свердловский, племянник Аслана Усояна (Деда Хасана), Александр Воротников по кличке Воротник, Агаяр Агаев (Седой) и Надир Салифов (Гули). По данным СМИ, Гули решил пока лично взять в свои руки «управление» денежными потоками Свердловской области.

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