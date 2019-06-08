- 04:55 «Считаю, что я – Мисс Вселенная», — Ани Лорак
- 04:25 В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули
- 03:55 Послы стран G7 похвалили Украину: названа причина
- 03:29 В РФ ученица четвертого класса забеременела от 47-летнего узбека
- 02:50 Подругу Меган Маркл затравили за откровенное фото без блузки
- 02:25 Назван «самый отвратительный» цвет в мире, и это не черный
- 01:50 Потасовка в Киеве: активисты пытались помешать рейдерскому захвату кинотеатра
- 00:50 Пришлось удалить селезенку: под Сумами машина начальника полиции сбила ребенка на переходе
- 00:25 «Женат на собственной внучке»: актер-«крымнашист» Дмитрий Певцов сделал странное признание
- 00:01 Шавуот — один из главных еврейских праздников: что нельзя делать в этот день
- 07.06 23:56 «Синдром Рапунцель»: Супрун рассказала, как отучить малыша глотать мамины волосы и посторонние предметы
- 07.06 23:44 Гол в ворота Испании не спас Фареры от разгрома: видеообзоры матчей
В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули
Сотрудники Свердловского УМВД пресекли сходку представителей криминального мира, собравшихся почтить память ушедшего в мир иной «смотрящего» за регионом азербайджанца Гульахмеда Султанова по кличке Вагиф Камышловский, пишет Ura.ru.
Сообщается, что похороны 67-летнего Камышловского, которого называли представителем «вора в законе» Лота Гули на Урале, прошли в среду в Екатеринбурге.
Султанов долгое время болел и отошел от дел. Почтить его память собрались авторитеты со всего Свердловского и соседних регионов. Поминки состоялись в кафе «Комфорт» на Уралмаше.
Однако посидели гости недолго: около восьми вечера в заведение ворвались сотрудники УБОПа и вместе с ОМОНом задержали несколько десятков человек,
Свердловская полиция сообщила, что в отделение попали около 30 человек. Сейчас оперуполномоченные устанавливают личности задержанных и выясняют их цели.
«Представители криминального мира и приближенные к ним должны знать и помнить, что на Среднем Урале есть только одна сила, которая обеспечивает спокойствие и правопорядок на вверенной территории — это МВД, ФСБ, Росгвардия и СК», — подчеркнул глава прессслужбы ГУМВД по региону.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи со смертью Вагифа Камышловского в Свердловской области ожидают назначение нового «смотрящего». В числе кандидатов на этот пост — Гия Акоев по кличке Свердловский, племянник Аслана Усояна (Деда Хасана), Александр Воротников по кличке Воротник, Агаяр Агаев (Седой) и Надир Салифов (Гули). По данным СМИ, Гули решил пока лично взять в свои руки «управление» денежными потоками Свердловской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.