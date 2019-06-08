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В Полтаве неизвестный обстрелял компанию молодежи: ранена девушка
Около полуночи 6 июня в Полтаве неизвестный выстрелил в группу гуляющей молодежи. Сквозное ранение ноги получила 18-летняя девушка.
— Инцидент произошел в переулке Космическом, — уточнил «ФАКТАМ» пресс-офицер отделения полиции № 1 Полтавы Владимир Пасичко. — Компания, в которой находилась потерпевшая, проходя мимо одной из многоэтажек, услышала резкий хлопок. В тот же момент одна из девушек почувствовала боль в ноге. Ее спутники включили фонарики на мобильных телефонах и увидели кровь. Они быстро вызвали «скорую» и полицию.
Медики доставили пострадавшую в больницу, где установили, что девушка получила ранение из пневматического оружия — пуля прошла навылет в районе колена. К счастью, не задела ни костей, ни крупных кровеносных сосудов, поэтому после оказания медицинской помощи пациентку отпустили домой.
Куда девалась пуля, не установлено — выезжавшие на место преступления полицейские не смогли ее найти. Пока не установлен и злоумышленник. По данным следствия, выстрел мог быть совершен из одной из квартир дома № 5 в Космическом переулке. Кто стрелял и зачем, предстоит выяснить.
По факту нанесения легких телесных повреждений правоохранители открыли уголовное производство.
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