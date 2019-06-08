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Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади: сеть взорвалась коментариями (видео)

8:50 8 июня 2019 98
Владимир Жириновский
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве одиозный российский политик Владимир Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади.

«На, купите покушать», — говорил он, суя людям денежные купюры.

В сети разгорелась бурная дискуссия после публикации соответствующего видео.

«Какой добрый пенсионер», — написал один из них.

«Всех накормил и теперь можно еще на 5 лет поднять выход на пенсию», — добавил другой.

"))))а раздает то как!!! как будто из своего кармана))))", — метко подметил третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Жириновский в очередной раз пригрозил Украине полным уничтожением. Он заявил, что Россия лишь ждет, когда Украина устроит провокацию, чтобы уничтожить наше государство.

В Украине Жириновский является подозреваемым в деле о сепаратизме, ему инкриминируется ч. 3 ст. 110 УК Украины (причастность к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины с тяжкими последствиями).

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