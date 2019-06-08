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Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади: сеть взорвалась коментариями (видео)
В Москве одиозный российский политик Владимир Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади.
«На, купите покушать», — говорил он, суя людям денежные купюры.
В сети разгорелась бурная дискуссия после публикации соответствующего видео.
«Какой добрый пенсионер», — написал один из них.
«Всех накормил и теперь можно еще на 5 лет поднять выход на пенсию», — добавил другой.
"))))а раздает то как!!! как будто из своего кармана))))", — метко подметил третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Жириновский в очередной раз пригрозил Украине полным уничтожением. Он заявил, что Россия лишь ждет, когда Украина устроит провокацию, чтобы уничтожить наше государство.
В Украине Жириновский является подозреваемым в деле о сепаратизме, ему инкриминируется ч. 3 ст. 110 УК Украины (причастность к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины с тяжкими последствиями).
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.