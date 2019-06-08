Десять детей задержанной в Грузии украинки вернулись на родину: новые детали громкого дела

Украина

Десять детей украинки Юлии Сусляк, задержанной в апреле 2019 года по подозрению в торговле людьми в Грузии, вернулись в Украину. В ночь на 7 июня дети прилетели в аэропорт «Борисполь» на президентском самолете в сопровождении уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы.

- Сейчас детей привезли в Ярмолинцы Хмельницкой области, где они будут жить с родными бабушками и дедушкой, — рассказал «ФАКТАМ» муж Юлии Сусляк Юрий. — После всего, что с ними произошло, их должны тщательно обследовать. Им нужна как медицинская, так и психологическая помощь. Когда прошлой ночью я впервые за все это время, пускай и дистанционно (Юрий Сусляк находится в Абхазии. — Авт.), смог с ними пообщаться и увидеть их, я плакал. Дети тоже плакали. Они пережили сильный стресс. В Грузии их сначала держали в больнице, а потом распределили по двум семьям. Нам говорили, что с ними работают психологи, но, как выяснилось, психолог за полтора месяца разговаривал с ними всего один раз. А когда дети были в больнице, на них еще и давили. Говорили им, что у них нет матери… Слава Богу, этот кошмар закончился. Детей удалось вернуть в Украину благодаря огласке в СМИ и вмешательству Николая Кулебы.

Напомним, что сразу после задержания Юлии Сусляк дети оказались в больнице с пищевым отравлением. Как рассказывал «ФАКТАМ» Юрий Сусляк, когда его жену остановила полиция, детей (а среди них были и груднички) до позднего вечера продержали в микроавтобусе в антисанитарных условиях. По словам Юрия, после того как детям дали воду из придорожного кафе, у них началась рвота.

Что касается задержания Юлии Сусляк, то грузинскую полицию насторожило, что украинка привезла в Грузию десять детей, которых назвала своими, хотя четверо из них родились в 2017 году. Юлию задержали в тот момент, когда она ехала на оккупированную территорию Абхазии, где ее ждал Юрий. Сама Юлия сообщила, что все дети ей родные, но шестерых выносили суррогатные матери — поэтому и получилось, что несколько малышей появились на свет в один год. Позже грузинский прокурор заявила, что, когда Юлия уезжала из Украины (а до Грузии они уехали в Россию), детей в семье было одиннадцать. Но в Тбилиси Юлия Сусляк уже привезла десять детей. Прокурор сказала, что у прокуратуры есть доказательства того, что одиннадцатого ребенка Юлия Сусляк продала на территории Российской Федерации. Однако Юлия сказала, что одиннадцатый ребенок погиб — и ее адвокат предоставил документы, которые это подтверждают. С тех пор Юлия Сусляк находится в СИЗО.

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- За эти полтора месяца на Юлю всячески пытались давить, — говорит Юрий Сусляк. — Например, подселили к ней в камеру психически больную соседку, которая пыталась совершить суицид — разбила умывальник и резала себе руки. После этого из камеры забрали все вещи, даже постельное белье. Юле пришлось спать на голых матрасах. Таких наседок подсаживают специально, чтобы психологически давить на человека. После того, как жена объявила голодовку и об этом появилась информация в СМИ, приехала заместитель министра внутренних дел Грузии, и психически больную женщину все-таки отселили.

Сейчас у Юли есть другая сокамерница, с которой нет таких проблем. Но жене по-прежнему не дают общаться ни с кем, кроме адвоката. Запрещены любые звонки и переписки.

Юрий Сусляк сообщил, что наконец стали известны результаты генетической экспертизы, на которой настаивали Юлия и ее адвокат.

- Экспертиза прояснила несколько важных моментов, — говорит Юрий Сусляк. - Во-первых то, что Юля является биологической матерью четырех детей. И то, что у всех десяти детей, один отец. Четверых Юля родила сама. А еще шестеро появились на свет с помощью суррогатных матерей, и я являюсь их отцом. Отдельно проводилась экспертиза документов, которые мы предоставили следствию. Это свидетельства о рождении детей, договора с клиниками и так далее. В прокуратуре ведь заявляли, что документы могут быть поддельными. Но экспертиза показала, что это не так. Кроме того, грузинская сторона получила письмо от украинского МИД, где были даны исчерпывающие ответы на все вопросы: где, когда, в каких клиниках родились дети и так далее. Все это подтверждает невиновность Юли. Однако даже после проведения этих экспертиз, Юлю все равно удерживают под стражей и обвиняют в торговле людьми. У прокуратуры нет никаких доказательств. Они только говорят: «Мы ее подозреваем». И все, больше никаких аргументов.

По словам Юрия, его жену просто так грузинские власти не отпустят:

- Они добиваются, чтобы Юля хотя бы частично признала свою вину. Чтобы они могли ее осудить и выдать Украине. В прокуратуре понимают, что доказательств вины Юли у них нет, и будет большой скандал. Поэтому и давят на Юлю. Дают понять, что, если она не признает вину, весь год будет под следствием, а значит, под стражей. Суд назначен на 20 июня, но уже понятно, что заседания не будет — прокуратура попросит продлить сроки следствия.

- Когда вы сможете увидеть своих детей? Вы собираетесь в Украину? (как уже сообщали «ФАКТЫ», бизнесмен Юрий Сусляк с семьей уехал из Украины после скандала со строительством жилкомплекса «Набережный квартал» и сейчас находится в Абхазии).

- Я бы вылетел хоть сегодня. Но пока не могу этого сделать. За нарушение миграционного законодательства мне на пять лет запрещен въезд в РФ. Сейчас пытаюсь в судебном порядке оспорить этот запрет. Заехать в Грузию тоже не могу — заезжая в свое время в Абхазию через Сочи, я тем самым нарушил закон Грузии «Об оккупированных территориях». Сейчас подаем прошение, чтобы власти РФ разрешили мне транзитом пересечь территорию России и тут же улететь в какую-нибудь другую страну, а уже оттуда в Украину. Надеюсь, что получится. Я делаю для этого все возможное.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как бабушка детей Юлии Сусляк встречалась с внуками на «конспиративной квартире». А сама Юлия Сусляк в конце мая объявила голодовку. Это произошло после того, как к ней в камеру подселили психически больную женщину.

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