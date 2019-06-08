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На xарьковском рынке "Барабашово" массовые столкновения, предприниматели заблокировали трассу: что происxодит (видео)
В Харькове утром 8 июня протестующие заблокировали дорогу в районе ТЦ «Барабашово», на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного. Эту информацию подтвердили в патрульной полиции.
Вечером 7 июня на рынке «Барабашово» произошла массовая драка между представителями «Национального корпуса» и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность. Об этом сообщили на официальной странице ТЦ в Facebook.
«Конфликт произошел днем, группа бойцов „Национального корпуса“ захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию», — отмечает пресс-служба рынка.
Так, представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматур, тупых и колющих предметов.
«Это происходило в присутствии съемочной группы харьковских вестей „Триолан“, но бойцы Нацкорпуса напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора вероятно перелом носа, сейчас они в 4-й больнице Скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.
Администрация рынка готовит заявления в полицию по факту провокаций, нападения на торговые объекты, предпринимателей и журналистов со стороны радикалов.
Как писали «ФАКТЫ», 21 мая в Харькове был избит активист «Национального корпуса», лидер инициативной группы предпринимателей рынка «Барабашово» Игорь Блохин.
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