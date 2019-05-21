В Харькове зверски избили активиста "Нацкорпуса": первые детали происшествия

Происшествия

Во вторник, 21 мая, в Харькове был избит активист «Национального корпуса», лидер инициативной группы предпринимателей рынка «Барабашово» Игорь Блохин. Об этом сообщает группа «ХС Харьков» в Facebook.

Инцидент произошел возле его дома. Мужчину избили кастетами по голове.



Как пишет активист Сергей Алексеенко, нападение Блохин связывает со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

В сети возмущены произошедшим и пишут, что рынок «Барабашово» контролирует мэр города Кернес, поэтому всех недовольных его властью прессуют.

«Нормальная ситуация. Барабан под Кернесом — недовольные на ноль».

«Он же должен был видеть, кто это делал. Понятное дело, что собаки Кернеса».

Но у харьковского мэра нашлись и защитники.

«А когда Нацкорпус избивает людей это нормально? И откуда известно, что это связано с Барабашкой? Может это был муж любовницы? А может еще что-то!».

Напомним, в Харькове произошел пожар в волонтерской палатке «Все для победы», установленной там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года, которую очень хотел убрать с площади Свободы мэр города Геннадий Кернес.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter