Портников призвал журналистов заставить Зеленского уважать СМИ

Политика

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников призвал журналистов объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему следует не записывать ролики, а учиться отвечать на сложные вопросы, а не только «за шаурму». Он призвал представителей СМИ «заставить» Зеленского уважать медиа. Об этом он написал в Facebook.

Портников считает, что накануне внеочередных парламентских выборов в Украине вовсе не предвыборная кампания, а серьезный управленческий кризис.

«Кризис отсутствия взаимодействия президента, парламента и правительства. Кризис понимания проблем безопасности — что уже привело к новым смертям на Донбассе и может привести к дальнейшей эскалации ситуации. Кризис завышенных обывательских ожиданий, который может привести к серьезным социальным последствиям уже в ближайшем будущем», — написал он.

По мнению Портникова, в такой ситуации Зеленскому следовало бы заняться решением серьезных вопросов относительно не только мира и безопасности, но и благополучной жизни граждан. Но в это время президент занят другим — проводит «закрытую встречу с журналистами, которым запрещается передавать любую информацию о разговоре с ним».

«И журналисты послушно выполняют это странное требование новой Администрации, плавно возвращающее нас в Межигорье», — написал журналист.

Он призвал представителей СМИ «заставить» Зеленского уважать медиа.

«Коллеги, я прекрасно понимаю, что Владимир Зеленский, который всю жизнь проработал на олигархических телеканалах, не уважает свободные медиа. Но мы должны заставить этого человека нас уважать — просто потому, что наши с вами соотечественники выбрали Зеленского главой государства. И в этом должны быть заинтересованы все мы — и те, у кого еще осталась самоуважение, и те, кто давно продался». Потому что, если этот человек похоронит страну или установит в ней популистскую диктатуру — не будет места ни вам, ни нам. Проверено Путиным", — пишет журналист.

По словам Портникова, «быть президентом — это не продолжать записывать ролики на потеху непритязательной публики, а учиться отвечать на сложные вопросы, учиться брать на себя ответственность за кровь, смерть, слезы и бедность — все то, что пережили украинцы и еще предстоит им пережить, а не только за шаурму».

Отметим, что 7 июня Зеленский провел закрытую встречу с журналистами. О содержании встречи никто из участвовавших так и не рассказал, так как встреча проводилась в формате офрекордз. Каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Портников подверг критике обращение руководителей религиозных конфессий к жителям оккупированных территорий, который опубликовала команда президента Владимира Зеленского.

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