Известного волонтера возмутило заявление пресс-секретаря Зеленского (видео)

Политика

Известный волонтер Роман Доник раскритиковал слова пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что силы ООС стреляют по гражданским лицам на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

«Пресс-секретарь Зеленского на весь мир озвучила, что украинские военные ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам, больницам, если оттуда стреляли боевики. То есть — фактически она утверждает, что ВСУ умышленно и сознательно стреляют по гражданским, по детям и больным в больницах», — написал он.

По его словам, «это предпосылки для того, чтобы завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить».

Доник опроверг слова Мендель.

«Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали. Более того в 14 и 15 годах, боевики специально стреляли из серой зоны на две стороны. По нашим бойцам и по застройке. Чему есть масса подтверждений в интернете», — сообщил волонтер.

Он назвал слова пресс-секретаря президента «провокацией со стороны администрации Зеленского для дальнейшей возможности привлечения военнослужащих к уголовной ответственности».

Отметим, что 7 июня пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

Как писали «ФАКТЫ», заместитель главнокомандующего ООС, генерал-майор Богдан Бондарь заявил, что украинским военным разрешено открывать огонь в ответ на обстрелы и агрессию со стороны боевиков.

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