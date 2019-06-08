- 14:20 Алина Гросу тайно вышла замуж
- 14:17 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 14:05 Укушенный палец полицейского обошелся рецидивисту в 5,5 года тюрьмы
- 14:04 «Реал» купил лидера «Челси» за 100 миллионов евро
- 13:44 Меган в синем, Кейт в желтом: вся королевская семья собралась на параде в честь дня рождения Елизаветы II
- 13:42 Известного волонтера возмутило заявление пресс-секретаря Зеленского
- 13:34 «Доктор Веклич выровнял и удлинил дочке ножку на 5 сантиметров»: операцию выполнили без разрезов
- 12:53 Портников призвал журналистов заставить Зеленского уважать СМИ
- 12:33 Смешко назвал первую пятерку списка партии "Сила и честь"
- 12:27 Новые тренды в декоре свадебных тортов: советы стилиста
- 11:55 На xарьковском рынке "Барабашово" массовые столкновения, предприниматели заблокировали трассу: что происxодит
- 11:29 Украина – Люксембург: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
Известного волонтера возмутило заявление пресс-секретаря Зеленского (видео)
Известный волонтер Роман Доник раскритиковал слова пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что силы ООС стреляют по гражданским лицам на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.
«Пресс-секретарь Зеленского на весь мир озвучила, что украинские военные ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам, больницам, если оттуда стреляли боевики. То есть — фактически она утверждает, что ВСУ умышленно и сознательно стреляют по гражданским, по детям и больным в больницах», — написал он.
По его словам, «это предпосылки для того, чтобы завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить».
Доник опроверг слова Мендель.
«Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали. Более того в 14 и 15 годах, боевики специально стреляли из серой зоны на две стороны. По нашим бойцам и по застройке. Чему есть масса подтверждений в интернете», — сообщил волонтер.
Он назвал слова пресс-секретаря президента «провокацией со стороны администрации Зеленского для дальнейшей возможности привлечения военнослужащих к уголовной ответственности».
Отметим, что 7 июня пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.
Как писали «ФАКТЫ», заместитель главнокомандующего ООС, генерал-майор Богдан Бондарь заявил, что украинским военным разрешено открывать огонь в ответ на обстрелы и агрессию со стороны боевиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!