Украина

В Генштабе разъяснили, когда ВСУ могут открывать ответный огонь (видео)

Украинским военным разрешено открывать огонь в ответ на обстрелы и агрессию со стороны боевиков. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ООС, генерал-майор Богдан Бондарь.

«Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ООС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи», — сказал Бондарь.

В пресс-службе штаба ООС сообщили, что командиры подразделений ООС имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению.

«Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня после полуночи террористы открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе населенного пункта Новолуганское. В результате вражеского обстрела погибли два воина и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной степени тяжести.

После этой трагедии волонтер Роман Доник заявил, что военным в ту ночь командование не дало разрешения на ответный огонь.

6 июня экс-президент Украины Леонид Кучма, который возглавляет Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил, что инициатива запрета ответного огня касается лишь ответа на провокационные обстрелы боевиков, которые они ведут из гражданских объектов — жилых районов, детских садов и школ.

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