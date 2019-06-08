«Реал» купил лидера «Челси» за 100 миллионов евро (фото)

Спорт

Мадридский «Реал» официально объявил, что клуб приобрел лидера лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, которая с учетом бонусов может увеличиться до 130, что позволило этому переходу попасть в топ-10 в истории футбола.

К слову, в Мадриде уже продают игровые футболки с фамилией Азара и номером «7», который до нынешнего сезона принадлежал португальцу Криштиану Роналду, ушедшему в туринский «Ювентус». По сообщениям СМИ, зарплата бельгийца в королевском клубе составит около 450 тысяч евро, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Тем временем Эден написал на своей странице в Facebook прощальное письмо, адресованное болельщикам «Челси».

«Уход из «Челси» — самое большое и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Сейчас я хотел бы официально заявить: я наслаждался каждым моментом в «Челси» и ни разу не задумался об уходе ни в какой другой клуб. Я присоединился к команде, когда мне был всего 21 год — здесь вместе со всеми вами я вырос как мужчина и игрок, вы помогли мне стать капитаном сборной Бельгии. Конечно, были трудные времена: для команды в целом и для меня лично, это футбол.

Я вспоминаю особенные моменты в футболке «Челси» — их так много, нам повезло выиграть гораздо больше игр, чем проиграть. Я не могу перечислить все выигранные награды. Единственное, могу сказать, что каждая награда — как команды, так и индивидуальная — невероятная. Однажды за пивом я с гордостью смогу обсудить или посмеяться над незабитым пенальти и голом головой на добивании в чемпионском матче против «Пэлас», или вспомню голы «Тоттенхэму», «Арсеналу» или «Ливерпулю».

Игра в Баку пару недель назад — идеальный способ завершить этот долгий и тяжелый сезон после чемпионата мира. «Челси», а особенно болельщики «Челси», всегда будут особенными для меня. Прежде чем я уйду, еще раз спасибо всем в клубе за их огромные усилия. Я должен также поблагодарить мистера Абрамовича и его правление за то, что они помогли мне воплотить не одну, а две мечты: стать игроком «Челси», а сегодня вторую — стать игроком «Реала», — расчувствовался футболист.

Напомним, что Эден Азар перешел в «Челси» семь лет назад из французского «Лилля» за 35 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «аристократов» во всех турнирах 52 поединка, забив 21 мяч и отдав 17 результативных передач. Лондонцы в нынешнем сезоне не остались без трофея — в финале Лиги Европы «Челси» обыграл своих земляков из «Арсенала» (4:1), а бельгиец отличился дублем и отдал голевую передачу на Педро.

Кстати, родные братья Эдена Азара — тоже профессиональные футболисты. 26-летний Торган Азар в нынешнее межсезонье сменил менхенгладбахскую «Боруссию» на дортмундскую (сумма трансфера, согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, составила 38 млн евро), 23-летний Килиан Азар — за бельгийский «Серкль Брюгге» (его контракт принадлежит «Челси»), а 15-летний Итан Азар — за бельгийский «Тюбиз».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Азар стал ассистентом № 1 в завершившемся чемпионате Англии.

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