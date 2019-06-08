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Конфликт на рынке "Барабашово" в Харькове: избитый журналист находится в тяжелом состоянии
Состояние оператора одного из харьковских телеканала, пострадавшего в результате конфликта на территории ТЦ «Барабашово» в Харькове, оценивается как тяжелое, он находится в в отделении интенсивной терапии. Харьковской городской больницы скорой неотложной помощи. Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, 36-летнего журналиста избили неизвестные, которые также отобрали у него камеру.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 345−1 («Угроза или насилие в отношении журналиста»), ч. 1. ст. 171 («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и ч. 2 ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Всего, заявили в управлении полиции, в результате столкновений на рынке пострадали 9 человек.
Напомним, 7 июня группа бойцов «Национального корпуса» захватила магазин, который арендовал на рынке предприниматель, ветеран АТО. Когда арендатор пришел в свой магазин и его туда не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. В свою очередь администрация рынка вызвала полицию.
«ФАКТЫ» писали, как 21 мая в Харькове был избит активист «Национального корпуса», лидер инициативной группы предпринимателей рынка «Барабашово» Игорь Блохин.
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