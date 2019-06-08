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За место в списке — 2 миллиона долларов: партия "Слуга народа" влипла в громкий скандал
В интернете появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку партии «Слуга народа» в штабах «Зе!Команды» требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.
В частности, об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Предприниматель из Днепра, волонтер Александр Редька рассказал о том, что хотел выдвигаться по мажоритарной системе от партии «Слуга народа», но за это с него потребовали 300 тысяч долларов.
«Вызвали в штаб Днепра на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным… но куратор по факту (имя этого серого кардинала днепровского штаба „Зе!Команды“ сообщу позже, так как меня попросили „дать еще шанс команде и узнать имена кандидатов“) сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии „Слуга народа“ платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах…» — написал он.
Также Редька написал, что от своих знакомых слышал о том, что за место в партийном списке в «Зе!Команде» требуют по 2 миллиона долларов.
«За место в Парламенте собирают 300 тысяч долларов за выдвижение по мажоритарке, а за место в списке партии собирают 2 миллиона долларов (2 человека сообщили, которым доверяю и которым озвучили эти цифры), поэтому для меня очевидно, что депутаты от партии „Слуга народа“ работать будут не на зарплату. Это 100% факт!» — написал он.
В комментах к посту пользователи поделились, что регистрировались в системе «Зе!Команды», оставляли свои анкеты и резюме, но ничего, кроме автоматического сообщения на почту, после заполнения не получали, при том, что в сообщении указывалось, что ответят до 6 июня.
Другим отписались, что, если до 6 июня к ним не перезвонили и не пригласили на собеседование — значит, они не прошли отбор.
Аналогичную информацию подтвердил известный волонтер Юрий Тыра (Киевская область). Он заявил, что деньги за дальнейшее участие в политической жизни «Слуги народа» требовали от его знакомых, которые работали в штабе «Зе!Команды» волонтерами с того дня, как Зеленский заявил, что идет в президенты.
«С 1 января, с того момента как Владимир Александрович (Зеленский. — Авт.) объявил, что идет в президенты, мне предлагали очень много денег: должности, долю в бизнесе, все, что угодно, но я не продаюсь… В прошлый четверг (30 мая. — Авт.) я узнал о том, что с людей, которые подключились к предвыборной кампании в качестве волонтеров буквально с первых дней, мягко говоря, отработали очень достойно… Им теперь заявили, что за проход в Верховную Раду — 300 штук денег! У меня рвет крышу от такой информации. И худшее, что она не единичная!» — поделился он.
Он подчеркнул, что в разных регионах страны расценки отличаются.
«То есть за прохождение в Верховную Раду требуют 300 тысяч долларов, в Николаевской области — пол лимона (500 тысяч долларов), в Одесской — 2 ляма (2 миллиона долларов)», — рассказал он.
Волонтер изначально предположил, что это всего лишь шутка, потому решил разобраться. Для этого он поехал в офис «Зе!Команды» на Печерске (Киев), где его встретили «25-летняя девочка-сцыкушка», за спиной которой более серьезные разговоры вели двое других, более старших, представителей штаба. Там все отрицали, потому АТОшник решил обратиться непосредственно в Администрацию президента.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в партии «Слуга народа» заявили, что кандидатов в народные депутаты от партии в мажоритарных округах отберут по интернету. Все желающие, чтобы принять участие в конкурсе должны были отправить в штаб партии свои анкеты и предложения по будущим законопроектам и реформам.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..