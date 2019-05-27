"Мажоритарщиков" в партию Зеленского "Слуга народа" наберут по интернету

Украина

Партию «Слуга народа» на парламентских выборах, как и сообщалось ранее, возглавит политконсультант предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, а членов партии наберут из волонтеров через интернет.

Как сообщат «РБК-Украина», руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров заявил, что политсила создаст сайт на котором потенциальные кандидаты в народные депутаты смогут подать заявление. Кандидатам нужно будет заполнить расширенную анкету и прикрепить документы, в том числе концепции законопроектов.

По его словам, кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будут проверять HR-агентства. «Мы будем проверять на безопасность, на профессиональные качества. Также очень важный момент, что мы буде проверять с помощью международных HR-агентств на ценностные качества, потому что нам с этими людьми работать, и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат с нами», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», результаты социсследований показали, что среди тех, кто собирается прийти на участки и определился с выбором, 43,8% готовы голосовать за партию Зеленского.



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