Политика

Чубаров рассказал, почему выбрал партию Смешко и в спискаx какиx партий не будет крымскиx татар

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, которого включили в первую пятерку списка партии «Сила и честь» Игоря Смешко, признался, что идти на выборы ему предлагали три партии, а свой выбор он сделал, исходя из «крымского вопроса».

«Там, где люди не только декларируют, но и делают все для того, чтобы восстановить суверенитет Украины над Крымом, чтобы предоставить Крыму статус национальной автономии, там всегда мы (крымские татары. Ред.) будем рядом», — отметил он в комментарии Радіо Свобода.

Тем не менее, отметил Чубаров, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, по спискам которой он был избран в Раду на предыдущих выборах, не останется без крымскотатарских представителей — туда делегированы Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз. Кроме того, представители крымскотатарского народа будут в списке партии Святослава Вакарчука «Голос».

«Думаю, что мы увидим крымскотатарские кандидатуры в партии Вакарчука обязательно. И думаю, что увидим еще в двух партиях, но с ними продолжаются консультации», — отметил председатель Меджлиса

По его словам, точно не будет активистов в списках партий, «исключающих независимость» Украины, как-то «Оппозиционный блок» или «Оппозиционная платформа — За життя».

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Однако 11 июня большая палата Конституционного Суда намерена обнародовать вердикт по представлению народных депутатов о признании указа Зеленского о роспуске Рады не соответствующим Конституции.

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