Смешко назвал первую пятерку списка партии "Сила и честь"

Политика

На съезде партии «Сила и честь» 8 июня был представлен избирательный список политсилы. Первым номером партии идет сам Игорь Смешко, экс-начальник разведки, экс-глава СБУ, генерал-полковник.

Второй идет Елена Сотник, бывший член «Самопомочи», первая украинка-степендиат Ельского университета. Третьим идет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, четвертым — бизнесмен Иван Мирошниченко, который будет отвечать за аграрное направление, сообщает «Деловая столица».

Закрывает пятерку бывший начальник Генштаба Владимир Замана. Шестой номер — Ольга Романюк, которая работала с Мировым банком, Агентством США по международному развитию. Седьмой номер — доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий. Восьмым номером стала Ирина Сысоенко, юрист, учредитель координационного центра участников АТО.

На девятом месте в списке находится генерал-лейтенант Владимир Тимошенко, а десятым номером стал капитан первого ранга морского флота Украины запаса, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее свои предвыборные списки кандидатов в народные депутаты сформировали партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также партия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В ближайшие дни Конституционный суд Украины должен обнародовать свое решение о соответствии Конституции Украины указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины.

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