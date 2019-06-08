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Вакарчук представил первую десятку списка партии "Голос"
Партия Святослава Вакарчука «Голос» на съезде утвердила программу и обнародовала первую десятку своего списка. Список возглавит сам лидер группы «Океан Ельзи», также в него вошли бывшая чиновница Минэкономразвития Юлия Клименко, IT-предприниматель Кира Рудик, общественный активист Ярослав Железняк, а также известный антикоррупционер Александра Устинова.
В первую десятку списка включен также политический журналист Сергей Рахманин (№ 8), тогда как ни один из действующих народных депутатов в список не попал.
Также в первой десятке — юрист Олег Макаров, антикоррупционер Ярослав Юрчишин, активистка Соломия Бобровская и бывший замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.
По словам Святослава Вакарчук, оргкомитет делал выбор среди тысячи заявок (ранее о присоединении к партии объявил шоумен Сергей Притула).
Съезд партии проходит под открытым небом на Старокиевской горе, участие в нем принимают около 300 человек.
Напомним, 8 июня свой предвыборный съезд провели также партии «Самопомич», а также «Сила и честь», а 7 июня — партия «Оппозиционный блок».
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