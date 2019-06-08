Команда из села под Киевом вышла в премьер-лигу (видео)

Спорт

В субботу, 8 июня, в Коваливке, что под Киевом, и Луцке состоялись ответные переходные матчи за право остаться в премьер-лиге, в которых 10-й и 11-й командам элитного дивизиона противостояли второй и третий коллективы первой лиги.

Чемпионат Украины. Ответные переходные матчи

«Колос» (Коваливка, Киевская область) — «Черноморец» (Одесса) — 2:0 (Гавриш, 57, 63, оба — с пенальти). На 3-й минуте Лысенко («Колос») не реализовал пенальти. Первый матч — 0:0.

Этого матча в селе под Киевом ожидали с особым трепетом. Шутка ли — впервые в истории сельская команда имела шанс пробиться в высший дивизион страны. По этому случаю в Коваливке организовали развлекательную программу для болельщиков, а перед самым матчем для всех присутствующих играл струнный квартет Austria, имеющий практически идентичное название с коллективом, выступавшим неделей ранее на финале Лиги чемпионов в Мадриде.

И местная команда не разочаровала преданных фанатов. Уже на 18-й минуте «Колос» получил право пробить пенальти, но воспитанник киевского «Динамо» Лысенко не смог реализовать 11-метровый. Коваливцы продолжали давить на соперника, и это принесло свои плоды уже после перерыва. На 57-й минуте второй раз за матч был назначен пенальти в ворота одесситов, который на этот раз реализовал опытный капитан команды Гавриш. Он же подошел к точке и через шесть минут, когда арбитр зафиксировал игру рукой защитника «Черноморца» в своей штрафной площадке, и второй раз за матч огорчил голкипера гостей.

В итоге до финального свистка ни одной из команд так и не удалось отличиться с игры, и «Колос» по итогам плей-офф вышел в Премьер-лигу, став первой в истории сельской командой в высшем украинском дивизионе.

Полный матч

«Волынь» (Луцк) — «Карпаты» (Львов) — 1:3 (Кожанов, 43 — Клец, 37, Понде, 82, с пенальти, Мирошниченко, 90+6). На 70-й минуте удален Симинин («Волынь»). Первый матч — 0:0.

После домашней нулевой ничьей в первом матче галицкого дерби «Карпаты» очень активно начали ответный поединок против «Волыни». Долгое время лучане, в составе у которых выступает много опытных игроков, таких как Недилько, Симинин, Кожанов, Бартулович, Цюпа, не могли ничего противопоставить натиску соперника. В итоге, усилия гостей были вознаграждены на 37-й минуте, когда Клец идеальным по точности ударом со штрафного метров с 22-х отправил мяч в девятку ворот хозяев. Лучане с ответом не заставили долго ждать, и через шесть минут Кожанов точным ударом головой замкнул навес с левого фланга.

После перерыва уже «Волынь» бросила все силы в атаку, поскольку результативная ничья лучан не устраивала. И хозяева были близки к тому, чтобы забить второй мяч — к примеру, Бартулович ударом из-за пределов штрафной сотряс перекладину, после навеса с углового головой в упор пробивал Болденков, но голкипер смог среагировать и парировал мяч. На 70-й минуте «Волынь» осталась в меньшинстве после грубого фола капитана команды Симинина, срывавшего контратаку львовян. Даже оставшись в меньшинстве, хозяева не отсиживались в защите и продолжали идти вперед, но все их старания были перечеркнуты на 82-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота лучан, а Понде уверенно реализовал 11-метровый удар. А точку в матче в компенсированное время поставил Мирошниченко, точно пробивший из пределов штрафной.

Когда же стало понятно, что «Волынь» проиграла матч, на поле выбежали болельщики, чтобы устроить расправу над арбитром Максимом Козыряцким. В итоге, судейская бригада покинула поле и завершающие минуты матча так и не были доиграны — судя по всему, лучанам «светит» техническое поражение со счетом 0:3 и серьезные штрафные санкции.

Полный матч

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Черноморец» в первом матче за место в премьер-лиге не смог одолеть в Одессе сельскую команду.

Фото ФК «Колос»

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