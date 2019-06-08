Происшествия

В Ровенской области молния убила пенсионера и его коня: появилось видео

В Ровенской области от удара молнии погиб пенсионер, который работал в поле. Вместе с мужчиной жертвой стихии стал и его конь. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как накануне во Львовской области от удара молнии погибла 55-летняя женщина, которая работала на приусадебном участке.

Согласно имеющейся информации, мужчина пытался выехать с поля сразу же, как началась гроза. Свидетелем рокового момента стал зять погибшего, который ехал перед ним на автомобиле.

Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть, сообщает ТСН.

Напомним, в начале июня в Херсонской области от удара молнии погибла молодая девушка, а в Харькове молния убила рыбака.





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