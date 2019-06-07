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В Моршине молния убила женщину: подробности ЧП
В пятницу, 7 июня, в городе Моршин Львовской области средь бела дня молнией убило женщину прямо на ее приусадебном участке. Ранее такая же трагедия произошла в районе села Раденское Алешковского района Херсонской области, где погибла 17-летняя девушка.
Как сообщают в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Стрыйский отдел полиции около полудня. Предварительно установлено, что в женщину попала молния.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что в результате удара молнии скончалась 55-летняя местная жительница, которая находилась на собственном приусадебном участке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви в Богуславе (Киевская область) и подожгла храм, а в Кировоградской области молния стала причиной пожара в здании администрации Благовещенского района по улице Героев Украины.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.