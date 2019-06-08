Самоподжог в Ужгороде: стало известно о гибели пострадавшего

Происшествия

В полиции Закарпатской области заявили о гибели 51-летнего мужчины, который 6 июня совершил акт самосожжения напротив здания прокуратуры. Смерть наступила уже на следующий день после инцидента, т. е. 7 июня, сообщили в пресс-службе полиции.

По факту инцидента зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса («Доведение до самоубийства»).

На данный момент дело находится в производстве территориального управления Государственного бюро расследований, поскольку одной из вероятных причин рокового поступка самоубийцы является его конфликт, который случился в 2016 году с участием сотрудников правоохранительных органов и компании «Закарпатгаз». Тогда сотрудники газовой компании пытались отключить семье погибшего газ за долги, а полицейские, прибывшие с газовщиками, якобы избили мужчину и его жену. Он же в ответ Мужчина якобы бросил им под ноги «коктейль Молотова».

«Сейчас это дело слушается в Ужгородском суде», — сообщила журналистам пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Берега.

Напомним, в ноябре 2018 года на юге Одесской области совершил самосожжение местный пенсионер. Поводом для его поступка стало бедственное финансовое положение семьи.

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