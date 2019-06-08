Политика

Названы имена политиков, готовых вернуться в Раду с партией "Голос"

От партии Святослава Вакарчука «Голос» на досрочных выборах в Раду будут баллотироваться медийные народные депутаты VIII созыва. Так, в списке кандидатов-«мажоритарщиков» значатся депутаты Леонид Емец (в настоящее время входит в состав фракции «Народный фронт»), Виктория Войцицкая и Виктория Пташник («Самопоміч»), а также Павел Ризаненко («БПП»).

Полный список кандидатов от партии в Раду по общегосударственному избирательному округу включает 226 имен, а в мажоритарных округах — 70.

Кроме того, по словам главы избирательного щтаба партии Юлии Клименко, обнародованный на съезде список может быть откорректирован в случае получения от журналистов или представителей гражданского общества информации о репутационных проблемах кандидатов.

Также стали известны имена кандидатов в депутаты, вклоченные в партийный список под номерами 11−20:

11. Александр Курдидик — управляющий партнер DLA Pipers;

12. Владимир Цабаль — партнер Mckenzie, экономист;

13. Андрей Осадчук — юрист, руководитель комиссии по борьбе с коррупцией в Киевском городском совете;

14. Роман Костенко — киборг ДАП;

15. Роман Лозинский — глава Украинской галицкой партии;

16. Инна Совсун — экс-замминистра образования;

17. Леся Василенко — эксперт по образованию экс-замглавы Минобразования;

18. Рустем Умеров — представитель Курултая крымскотатарского народа;

19. Алина Свидерская — экономист, менеджер;

20. Андрей Шараскин — киборг ДАП.

Напомним, ранее Виктория Войцицкая и Виктория Пташник заявили о выходе из фракции «Самопоміч».

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