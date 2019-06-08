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Названы имена политиков, готовых вернуться в Раду с партией "Голос"
От партии Святослава Вакарчука «Голос» на досрочных выборах в Раду будут баллотироваться медийные народные депутаты VIII созыва. Так, в списке кандидатов-«мажоритарщиков» значатся депутаты Леонид Емец (в настоящее время входит в состав фракции «Народный фронт»), Виктория Войцицкая и Виктория Пташник («Самопоміч»), а также Павел Ризаненко («БПП»).
Полный список кандидатов от партии в Раду по общегосударственному избирательному округу включает 226 имен, а в мажоритарных округах — 70.
Кроме того, по словам главы избирательного щтаба партии Юлии Клименко, обнародованный на съезде список может быть откорректирован в случае получения от журналистов или представителей гражданского общества информации о репутационных проблемах кандидатов.
Также стали известны имена кандидатов в депутаты, вклоченные в партийный список под номерами 11−20:
11. Александр Курдидик — управляющий партнер DLA Pipers;
12. Владимир Цабаль — партнер Mckenzie, экономист;
13. Андрей Осадчук — юрист, руководитель комиссии по борьбе с коррупцией в Киевском городском совете;
14. Роман Костенко — киборг ДАП;
15. Роман Лозинский — глава Украинской галицкой партии;
16. Инна Совсун — экс-замминистра образования;
17. Леся Василенко — эксперт по образованию экс-замглавы Минобразования;
18. Рустем Умеров — представитель Курултая крымскотатарского народа;
19. Алина Свидерская — экономист, менеджер;
20. Андрей Шараскин — киборг ДАП.
Напомним, ранее Виктория Войцицкая и Виктория Пташник заявили о выходе из фракции «Самопоміч».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!