В Молдове сформировано временное правительство, объявившее страну захваченной

Мир

В субботу, 8 июня, в Молдове было сформировано временное правительство. Произошло это спустя три с половиной месяца после парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля. Коалицию на экстренном заседании парламента сформировали пророссийская Партия социалистов и правый проевропейский блок ACUM, в который входят партии PAS («Действие и солидарность») и DA («Достоинство и правда).

Заседание было весьма необычным. Начнем с того, что проходило оно в полутемном зале при аварийном освещении и отключенных микрофонах. Технический персонал здания парламента на работу в субботу не вышел.

Еще одна особенность — из 101 депутата присутствовал только 61. Фракция Демократической партии, во главе которой стоит олигарх Влад Плахотнюк, и депутаты от партии «Шор» во главе с председателем, российским бизнесменом Иланом Шором не явились. Согласно регламенту для принятия решений кворум был.

Сформированная коалиция избрала спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаную. А лидер партии PAS Майя Санду получила портфель премьер-министра. Об этом две политические силы договорились, когда подписывали коалиционное соглашение.

Теперь своим следующим шагом созданная коалиция собирается принять совместную декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», отправить в отставку руководству Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией, отменить закон о предоставлении гражданства страны за инвестиции. Еще один решительный шаг, о котором договорились Гречаная и Санду — вернуть пропорциональную избирательную систему и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по ее улучшению.

Проясним последний пункт плана. В июле 2017 года парламент Молдовы принял закон о смешанной избирательной системе. Это означает, что половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Венецианская комиссия рекомендовала воздержаться от этого нововведения.

Теперь о «захваченном государстве». Политические партии, вошедшие в коалицию, считают, что Молдова находится под полным контролем олигархов, конституция не соблюдается. Поэтому одним из пунктов коалиционного соглашения значится возвращение страны в конституционное русло, для чего требуется «деолигархизация государства».

Казалось, Молдова преодолела глубокий политический кризис, который продолжается уже длительное время. Однако само формирование коалиции сразу же оказалось под вопросом. Накануне 7 июня Конституционный суд Молдовы заявил о том, что любые решения, принятые депутатами 8 июня, уже недействительны! Объяснение простое — срок формирования рабочих органов парламента истек в полночь 7 июня.

Выходит, что коалиция была сформирована с нарушением закона. Если следовать решению Конституционного суда, президент Молдовы Игорь Додон должен теперь распустить парламент и объявить новые досрочные выборы. Однако глава государства приветствовал создание коалиции. Сделали это и послы США и России в Молдове. Посольство США распространило заявление, в котором говорится, что Вашингтон поддерживает усилия, направленные на «заключение соглашения» поскольку это позволит «избежать политического тупика». Посольство РФ в своем заявлении поддержало формирование правительства, «способного обеспечить гражданский мир и устойчивое развитие страны в соответствии с гражданскими нормами».

Парадоксально, но это тот редкий случай, когда Вашингтон и Москва поддержали одну и ту же политическую силу в бывшей советской республике.

Бывший премьер-министр Молдовы, историк и политолог Виктор Степанюк уверен, что «Конституционный суд превышает свои полномочия, диктуя правовые нормы». Степанюк был депутатом парламента и отлично знает все нюансы. Он считает принятые депутатами 8 июня решения «безусловно легитимными и легальными». Степанюк называет другой срок — парламент должен был быть распущен не раньше 9 июня. Именно в этот день истекает установленный законом трехмесячный срок для формирования коалиции. «Никакой КС не может воспрепятствовать воле народа», — подчеркивает Степанюк.

Политический аналитик Зураб Тодуа считает, что принятые парламентом 8 июня решения одобряют «большинство граждан страны. «Только при таком варианте появилась перспектива освобождения захваченного олигархами государства», — подчеркнул Тодуа в беседе с журналистами DW. Он также обратил внимание на то, что коалицию смогли сформировать «политсилы с разными геополитическими». «Это мужественный шаг и победой здравого смысла», — отметил Тодуа.

А вот директор Института эффективной политики Виталий Андриевский иначе оценивает ситуацию. Он считает, что «социалисты и ACUM идут к госперевороту при поддержке президента Додона». Игорь Додон является неформальным лидером социалистов. Еще вечером 7 июня президент объявил о том, что договоренности с блоком ACUM невозможны. И вдруг все изменилось. Как такое возможно? Андриевский предположил, что имело место «оперативное вмешательство кремлевского куратора с требованием создать коалицию любой ценой».

Для чего это нужно Москве? Политолог считает: «Главная цель Кремля на данном этапе — отстранить от власти Демократическую партию и не дать ей возможности при международной поддержке добиться вывода из Приднестровья российских войск и реинтегрировать страну». Андриевский поддерживает решение Конституционного суда.

Представители Демократической партии Молдовы провели в Кишиневе брифинг. Бывший спикер парламента Адриан Канду заявил: «Любой документ, принятый сегодня, нарушает конституцию!» Он потребовал отставки Додона и предупредил, что, в противно случае, страну захлестнут массовые протесты.

Депутат-социалист Богдан Цырдя тут же уловил угрозу в словах Канду. Цырдя заявил, чзаявил в интервью местным СМИ, что, по имеющейся у него информации, в ночь на 9 июня «все еще подконтрольные демократам правоохранительные органы могут арестовать неугодных». В первую очередь это касается Гречаной и Санду.

Президент Молдовы Додон призвал людей не поддаваться на провокации. Он заявил, что в стране сложилась сложная и тяжелая ситуация.

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