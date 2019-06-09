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Умер младший брат Хиллари Клинтон (фото)
В возрасте 65 лет скончался младший брат Хиллари Клинтон — бывшей первой леди и Госсекретаря США, экс-кандидата в президенты страны, соперничавшую с Дональдом Трампом.
Причина смерти Тони Родэма не сообщается. У него остались жена Меган и трое детей — Зак, Саймон и Фиона.
«Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня», — написала его сестра в соцсети. У 71-летней Хиллари есть еще один брат — Хью, который на четыре года старше Тони.
Как пишет ABC, в течение своей жизни Тони Родэм (который посещал, но так и не закончил колледж и университет) успел поработать охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом. Входил в качестве координатора в штат Национального комитета Демократической партии при муже Хиллари — 42-м президенте США Билле Клинтоне.
В 1999 году представителям Белого дома пришлось официально призвать братьев Хиллари Тони и Хью расторгнуть деловые связи с лидером Аджарии Асланом Абашидзе, который связан с «крупным мафиози» Григорием Лучанским. Они намеревались с помощью Абашидзе экспортировать из Грузии орехи.
Тони стал одним из немногих людей, которые сыграли свадьбу Белом дома. В 1994 году он женился на дочери бывшего сенатора Барбаре Боксер. Бракосочетание состоялось в Розовом саду резиденции президента США. Супруги развелись в 2001 году. А в 2005 году Тони женился повторно.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!