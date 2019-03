"Украинский заговор в пользу Клинтон": Трамп отреагировал на интервью Луценко

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором он рассказывает, что расследует «украинский заговор в пользу Хиллари Клинтон». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Джон Соломон: с исчезновением российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон», — указал Трамп.

«John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.» @seanhannity @FoxNews