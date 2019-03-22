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"Украинский заговор в пользу Клинтон": Трамп отреагировал на интервью Луценко
Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором он рассказывает, что расследует «украинский заговор в пользу Хиллари Клинтон». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Джон Соломон: с исчезновением российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон», — указал Трамп.
«John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.» @seanhannity @FoxNews— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019
Сам журналист издания The Hill Джон Соломон представил свою статью такой подписью: «Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016 года? Главный прокурор говорит, что есть достаточно доказательств, чтобы начать расследование».
В тексте колонки сказано: «Украинский генеральный прокурор сообщил в интервью опубликованном в среду The Hill. TV, что он начал расследование о том, что правозащитный аппарат его страны намеренно совершил утечку финансовых документов в течение президентской кампании 2016 тогдашнего председателя кампании Трампа Пола Манафорта, надеясь склонить выборы в пользу Хиллари Клинтон».
Напомним, что, согласно сообщениям СМИ, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку. В посольстве США заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности.
Кроме того, нардеп Борислав Розенблат обнародовал аудиозапись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн во второй раз дал показания в Конгрессе США. Он назвал действующего американского президента расистом, мошенником и лжецом, а также принес извинения за то, что солгал, когда отвечал на вопросы конгрессменов в первый раз. Коэн признал, что делал это ради того, чтобы выгородить Трампа и взять вину на себя.
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