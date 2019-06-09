Общество

Угощения на любой вкус и свадьба по старинным обрядам: в Полтаве проходит знаменитый фестиваль галушек (фото)

В эти выходные в Полтаве отмечают большой праздник. На Ивановой горе проходит Второй международный фестиваль «Полтавская галушка».

Естественно, сюда приехали гости из многих уголков Украины, чтобы попробовать исконно полтавское блюдо — галушки — в различных вариациях. В этом году были туристы из Днепра, Харькова, Киева, Сум, Херсона, Тернополя, Одессы, а также гости из Канады, Китая, Беларуси, Грузии, Армении. Сказать откровенно, мне, коренной жительнице Полтавщины, даже в голову не могло придти, что кто-то не знает их вкуса. А в этом году я познакомилась на фестивале с женщиной, на вид лет 45, которая до сих пор понятия не имела об этом блюде.

- Я приехала из Днепропетровской области специально на этот фестиваль, — рассказывает Татьяна. — Дети решили, что мне обязательно нужно увидеть это необычное и атмосферное действие, и отправили меня с экскурсией в Полтаву. Я в восторге!

Я выведала рецепт оригинального теста у молодой кухарки Нины.

- В 0,5 литра теплого молока распускаем 100 граммов дрожжей, — рассказывает она. — Но вместо сахара, который добавляется для брожения, кладем ложку меда и замешиваем не слишком тугое тесто. Так делала моя бабушка, и все нахваливали ее выпечку. Это давний рецепт, который передается у нас из поколения в поколение.

Начинку Нина делает на глазах у покупателей из мелко нарезанного кубиками твердого сыра с ветчиной, аккуратно защипывая края пушистого теста. Это, так сказать, эксклюзив. Самые ходовые галушки — начиненные мясом, печенью с картошкой, грибами. Хорошо расходятся просто с картошкой и с капустой. Кто любит сладкое — может взять галушки с клубникой, политые сиропом из этой ягоды.

Обычно ко всем видам галушек в качестве подливы подают сметану либо грибной соус.

Но такое разнообразие начинок на Полтавщине стали использовать не так давно. Традиционно их делали «пустыми», но подавали с пережаренным с луком куриным мясом (чаще петуха).

В этом году на фестивале можно было купить и галушечный суп, сваренный на курином бульоне, которым тоже славится Полтавщина. В нем только галушки (можно добавить немного картофеля), зажарка из лука и моркови.

Кстати, полтавчане любят варить галушки и вареники на пару, а не в воде. От этого они становятся пышными. Некоторые хозяйки предпочитают такие, чтобы были величиной с ладонь. А потом еще и обжаривают на сковородке до румяной корочки.

Хорошее тесто выходит и в том случае, если его замесить на домашней сыворотке либо кефире. Кое-кто берет поровну дрожжей и соды.

Стандартная цена порции галушек из 3 штук этом году стоила 30 гривен. Но находились и те, что продавали по 35−45.

Особенностью нынешнего фестиваля стала аутентичная свадьба на усадьбе Ивана Котляревского с обрядами конца XVIIIвека — 37-летниий киевлянин Олег Галушко брал себе в жены 34-летнюю «полтавскую галушку» Юлю.

Вообще-то, сознались «молодожены», они расписались в октябре прошлого года. У них была стандартная свадьба, как у многих. Идея еще раз сыграть свадьбу у них возникла после звонка организатору гастрономического фестиваля, директору городского Дома культуры Ларисе Семеняге (в девичестве Галушко). Оказалось, ей нужен был «жених» с фамилией Галушко, чтобы реконструировать свадебное народное гуляние. Бизнесмен Олег и косметолог Юлия дали согласие. Тем более, что основные затраты на свадьбу, включая старинные народные костюмы и угощение для гостей взяли на себя организаторы мероприятия.

- Но, чтобы выкупить «молодую», пришлось отдать сватам килограмм семь мелочи, которую наменял, готовясь к свадьбе, — улыбается жених.

А пока у ворот усадьбы шла торговля за невесту, Юля сидела под палящим солнцем в красных сапогах, корсете, сорочке-вышиванке, подпоясанная рушником, в дукачах на шее и огромном венке на голове. На кожухе, в который гости наложили монет — чтобы жила в достатке.

Прежде чем сесть за столы, на которых стояли, конечно же, галушки с варениками, сало с малосольными огурчиками и холодный узвар, молодожены прошли под семью рушниками, вышитыми невестой, что символизируют обереги для семьи.

На стилизованной свадьбе звучали троистые музыки и народные песни — для культурной программы организаторы действа пригласили известные художественные коллективы.

Много музыки, много песен, много вкусной еды, хорошего настроения, а для полного счастья — еще и бассейн, наполненный пеной, где можно охладиться… 9 июня продолжение фестиваля галушки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о кинофестивале «Молодость», который проходил в Киеве с 25 мая по 2 июня.

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