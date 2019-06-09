Спорт

Запах гари и дыма: футболисты сборной Люксембурга отказывались лететь на матч с Украиной (фото)

В понедельник, 10 июня, сборная Украины проведет на «Арене Львов» отборочный матч Евро-2020 против команды Люксембурга (арбитр — Петер Кралович из Словакии).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ЛЮКСЕМБУРГ

По пути из Вильнюса во Львов, где команда из герцогства сыграла вничью с Литвой (1:1), подопечные Люка Хольца перенесли серьезный стресс, сообщает lessentiel.lu.

Как оказалось, Федерация футбола Люксембурга зафрахтовала для перелетов по маршруту Люксембург — Вильнюс — Львов — Люксембург самолет румынской компании Carpatair. Однако в четверг, 6 июня, во время рейса в столицу Литвы, члены люксембургской делегации не на шутку перепугались: в самолете Fokker-100 началось задымление и чувствовался запах гари. После приземления в аэропорту Вильнюса капитан сборной Люксембурга Лоран Янс потребовал заменить борт.

Президент Федерации футбола страны Пол Филипп пообещал выполнить просьбу игроков. Каково же было удивление футболистов, когда перед вылетом во Львов они увидели, что их ожидает… тот же самолет. Игроки сборной отказались подниматься на борт.

Ситуацию вызвался «разрулить» юрист Федерации футбола Люксембурга (ФФЛ) Марк Дидерих, заверивший игроков, что руководство компании Carpatair и технический персонал аэропорта полностью гарантируют безопасность самолета. Проблема с вентиляцией, которая стала причиной дыма и запаха гари в салоне, устранена, и борт на 100 процентов готов к полету.

После нескольких часов переговоров 22 футболиста, технический персонал, руководители ФФЛ и шесть журналистов все-таки поднялись на борт и благополучно прилетели во Львов, где поселились в отеле Leogrand. Как отметил один из членов люксембургской делегации, «все время полета на борту царила напряженная тишина».

Футболисты сборной Люксембурга согласились подняться в Вильнюсе на «подозрительный» борт лишь после нескольких часов переговоров

Вечером 9 июня у сборной Люксембурга запланирована предматчевая тренировка на «Арене Львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой телетрансляции матч Украина — Люксембург.

Фото lessentiel. lu



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