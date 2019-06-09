Легендарный волонтер Яна Зинкевич в 10-ке партии Порошенко

Политика

Легендарная основатель медицинского батальона «Госпитальеры» и героиня публикаций «ФАКТОВ» Яна Зинкевич стала кандидатом в депутаты. В Верховную Раду Зинкевич идет от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и включена в первую десятку партийного списка.

В Раде Яна намерена защищать интересы ветеранов войны и бороться со всеми видами дискриминации.

«Реванш заключается не только в войне или антиукраинских законах, он может быть даже в дискриминации. Вы знаете, что ветеранов не берут на работу, потому что они ветераны. Это также касается людей с инвалидностью. Или, например, дискриминация женщин… Мы никогда не согласимся на второстепенную роль ни в жизни, ни на войне, ни в парламенте. Я буду бороться за равные возможности», — добавила она.

Попав в автоаварию в 2015 году, Яна получила инвалидность и теперь передвигается в кресле. В парламенте Зинкевич намерена через законы добиваться равных возможностей для людей с инвалидностью и создания безбарьерной среды.

«Я хочу, чтобы люди с инвалидностью имели доступ ко всем местам, к которым имеют доступ другие люди. Верховная Рада — не инклюзивное место, даже там есть ступеньки», — подчеркнула Зинкевич.

Напомним, 9 июня была представлена первая десятка партии «Европейская солидарность» на выборы в Раду.

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